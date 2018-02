Przygotował krótki film z możliwym atakiem terrorystycznym wymierzonym w wałbrzyszan. 31 stycznia wieczorem wrzucił go do sieci. Policja natychmiast zaczęła ustalać, kto wykonał i udostępnił materiał. Funkcjonariusze z Wałbrzycha wraz z kolegami z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością wrocławskiej komendy wojewódzkiej ustalili podejrzanego i 1 lutego udali się do Boguszowa-Gorc, gdzie w miejscu zamieszkania zatrzymali zaskoczonego 27-latka.

- Podczas zatrzymania mężczyzna oświadczył, że chciał jedynie...