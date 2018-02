3 ZDJĘCIA Sąd (Paweł Małecki)

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uchylił areszt wobec 20-letniego Dominika K., który w październiku 2017 r. zabił partnera matki, a ją ranił nożem w brzuch. Obrona młodego mężczyzny przekonuje, że to on był ofiarą. Matka przyznała się do znęcania nad nim.

W piątek, 6 października 2017 r., przy ul. Spokojnej w Bolesławcu doszło do tragedii. 19-letni wówczas Dominik chwycił nóż i zadał kilkanaście ciosów nożem partnerowi swojej matki. Ją też ranił tak, że lekarze zaraz po przewiezieniu jej do szpitala, ocenili jej stan jako ciężki.? PRZECZYTAJ TEŻ: Notariusz wyłudził 2 mln zł podatku? Oskarża o kradzież swoje pracownice W chwili zatrzymania chłopak był spokojny. Nie awanturował się, nie zakłócał pracy śledczych. Na pierwszym przesłuchaniu przyznał się do winy, nie chciał jednak wyjaśniać, dlaczego zabił ojczyma. Kilka dni po tym zdarzeniu prokuratur Ewa Łomnicka...