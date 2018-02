Do oficjalnego ogłoszenia kandydatury Jarosa miał dojść dziś po spotkaniu rady regionalnej partii. Nominacja wydawała się być formalnością, lokalni politycy Nowoczesnej mówili, że nie ma co zwlekać z decyzją, bo do wyborów zostało coraz mniej czasu. Do Wrocławia zaproszono przewodniczącą Nowoczesnej Katarzynę Lubnauer, która miała wziąć udział w prezentacji Jarosa szykowanej dla dziennikarzy. Jeszcze we wtorek poseł w rozmowie z „Wyborczą” mówił: „Jestem gotów stanąć do wyborów, bo mam pomysł na to, jak zmieniać Wrocław. Mam nadzieję, że połączę wiele różnych środowisk”.

