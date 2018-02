Tramwaj linii 16 przestał kursować w 2006 r. Wrocławscy urzędnicy najpierw go zawiesili, a potem zlikwidowali. Mieszkańcy miasta wielokrotnie apelowali do urzędników, by uruchomili tramwaj ponownie. Na prośbach się jednak skończyło. W 2016 r. do tematu wrócił PiS, proponując, by ratusz przeznaczył na reaktywację tej linii 4,5 mln zł.

Dwa warianty

Pod koniec 2017 r. w tej sprawie już coś drgnęło. Marek Czuryło, dyrektor wydziału transportu we wrocławskim magistracie, przysłał do rad osiedli Tarnogaj i Gaj pisma z dwoma wariantami kursowania „szesnastki”. Będzie mogła ponownie wozić pasażerów, ponieważ do końca tego roku ma zostać wybudowane nowe torowisko tramwajowe na ul. Hubskiej od ul. Glinianej do Dyrekcyjnej.

W pierwszym proponowanym przez...