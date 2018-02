Branża nowoczesnych usług biznesowych w Polsce to ponad 1 000 firm, prawie 250 tys. pracowników i praca w 38 językach obcych. Sektor jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi biznesu, a Polska zajmuje pierwsze miejsce w Europie i trzecie na świecie pod względem liczby osób w nim zatrudnionych. Zagraniczne firmy przenoszą do Polski coraz więcej nowych funkcji o charakterze międzynarodowym oraz bardziej zaawansowanych procesów biznesowych.?Zatrudnienie w branży, również we Wrocławiu, rośnie z roku na rok, a pracodawcy poszukują zarówno wkraczających na rynek pracy absolwentów, jak i doświadczonej kadry specjalistycznej i menedżerskiej.

ZOBACZ TEŻ:?...