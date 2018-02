New Jersey Transit Corporation (NJ Transit) skorzystał z opcji na zamówienie dodatkowych 17 lokomotyw z napędem hybrydowym Bombardier ALP-45. Te produkowane są w oddziale w Niemczech, ale także i w Polsce. We Wrocławiu powstaną nadwozia do tych lokomotyw. Produkcja dodatkowych maszyn to kontynuacja kontraktu z 2008 r., kiedy NJ Transit zamówiło u Bombardiera 26 maszyn. Obecna umowa ma wartość około 133 mln euro.

– Kolejne zamówienie od NJ Transit potwierdza jakość naszych wysoce innowacyjnych, energooszczędnych, niezawodnych i bezpiecznych technologii – mówi Benoit Brossoit, Prezydent Regionu Ameryki Północnej i Południowej Bombardier Transportation. – Nowe lokomotywy będą spełniać normy emisji spalin EPA Poziom 4 określone przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska. Będą to więc pojazdy przyjazne...