To Kartikey Johri, dla przyjaciół Minu, Hindus, który od ponad 30 lat mieszka we Wrocławiu. Do Polski przyjechał na studia w 1986 r. i postanowił tu osiąść na stałe. We Wrocławiu poznał swoją żonę Magdalenę, z którą ma dwójkę dzieci. Kartikey Johri znany jest ze swojej działalności biznesowej. Prowadzi m.in. firmę consultingową dla cudzoziemców, działa w Indyjsko-Polskiej Izbie Gospodarczej i od lat prowadzi restaurację Masala Grill & Bar przy ul. Kuźniczej. Nowy konsul jest także wykładowcą języka hindi w Zakładzie Filologii Indyjskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Zajmował się również organizacją licznych wydarzeń promujących kulturę indyjską.

ZOBACZ TEŻ:?...