Dobiega końca trwający kilka miesięcy proces wrocławskiego notariusza, którego prokuratura oskarża o to, że świadomie nie odprowadził 1,7 mln zł do kasy urzędu skarbowego. Chodzi o podatek od czynności cywilnoprawnych. Śledztwo wszczęto właśnie na podstawie zawiadomienia ze skarbówki. Proceder miał trwać od maja 2015 r. do grudnia 2016 r. Wtedy notariusz usłyszał zarzut i rozpoczął leczenie psychiatryczne, dlatego sąd zalecił biegłym zbadanie go. Ci zdecydowali, że Gerard B. może uczestniczyć w procesie. Przed sądem notariusz stanął w październiku 2017 r. Nie przyznaje się do winy.

