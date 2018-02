Rozmowa z Małgorzatą Wojciechowską,

Magda Piekarska: Przygoda z hejtem zaczęła się w Tarnowie?

Małgorzata Wojciechowska, aktorka, współtwórczyni spektaklu o hejcie: – To wyglądało naprawdę groźnie. Zagrałam Ojczyznę w spektaklu „Kalkstein/ Czarne słońce” w reżyserii Joanny Grabowieckiej, inspirowanym historią Ludwika Kalksteina, obrzydliwego zdrajcy, szpiega, który swoimi działaniami doprowadził do śmierci bardzo wielu ludzi, m.in. Grota Roweckiego. Wybuchła ogromna afera – na posiedzeniu rady miejskiej próbowano nawet odwołać dyrektora teatru. Skończyło się na tym, że dyrektor został, a choć spektaklu de facto nie zdjęto z afisza, w kolejnym sezonie nie było go już w repertuarze. Dla mnie to cenzura, choć w białych rękawiczkach.

...