O godz. 13 w czwartek Władysław Frasyniuk miał stawić się w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie na przesłuchanie. Jest bowiem podejrzany o naruszenie nietykalności cielesnej policjanta. Do zdarzenia miało dojść podczas ubiegłorocznej blokady miesięcznicy smoleńskiej. Prokuratura chce go przesłuchać i postawić mu zarzuty w oparciu o art. 222 par. 1 Kodeksu karnego.

Kilka dni temu Władysław Frasyniuk wydał oświadczenie, w którym tłumaczy, że nie zamierza współpracować z władzą naruszającą jego prawa i na przesłuchanie nie pójdzie. To oświadczenie jego adwokat dostarczył też do prokuratury. „Obecna władza w Polsce, reprezentowana we wszystkich instytucjach wykonawczych i ustawodawczych przez funkcjonariuszy Prawa i Sprawiedliwości, złamała fundamenty demokratycznego państwa prawa, wprowadzając do systemu...