Abakanowicz w młodości była lekkoatletką zdobywającą medale na mistrzostwach kraju w biegach sztafetowych, jednak świat poznał ją jako rzeźbiarkę i twórczynię abakanów, czyli dużych prac wykonanych technikami tkackimi (z wykorzystaniem też innych materiałów, jak kamień, drewno i brąz). Zaczęła je robić w latach 60., zrewolucjonizowała nimi spojrzenie na tkaninę artystyczną: zrywały one z płaszczyznowością tkanin przeznaczonych do dekoracji wnętrza. W 1965 roku została nagrodzona złotym medalem na Biennale w Sao Paulo, co rozpczęło jej światową karierę. Była profesorką Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu, University of California i członkinią Rady Programowej Fundacji Centrum Twórczości Narodowej. Zmarła 20 kwietnia 2017 roku w Warszawie, gdzie mieszkała i tworzyła.

...