– Powszechny handel w niedziele oznacza konieczność opuszczenia rodziny, a przed laty był to dzień wolny – mówił we wtorek prezydent Duda i stwierdził, że ustawa ograniczająca handel w niedziele to moment przywrócenia normalności. Ta „normalność” nie będzie jednak dotyczyć wszystkich handlowców. W wielu przypadkach wciąż można mieć wątpliwości, czy dany punkt handlowy może być czynny czy też nie. W ustawie są 32 wyłączenia od zakazu. To m.in. małe sklepy osiedlowe, stacje benzynowe, apteki, kwiaciarnie, sklepy z pamiątkami i dewocjonaliami, lecznice dla zwierząt, kioski z prasą, biletami i wyrobami tytoniowymi, placówki pocztowe. Sklepy na dworcach autobusowych, kolejowych i lotniskach będą mogły być czynne pod warunkiem, że ich działalność będzie związana z „bezpośrednią obsługą...