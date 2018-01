Do zabójstwa doszło w nocy z 16 na 17 stycznia w Jaworze w mieszkaniu zajmowanym przez parę. 34-letni Zbigniew K. i 31-letnia Iwona K. pili alkohol. Wtedy doszło do kłótni, podczas której chorobliwie zazdrosny o partnerkę mężczyzna udusił ją szalikiem, bo ta miała mu powiedzieć, że dziecko, którego się spodziewa, nie jest jego. Potem położył kobietę do łóżka, przykrył kołdrą i wyszedł z mieszkania. Do tego, że udusił Iwonę, przyznał się krewnemu. Ten zawiadomił policję.

Po zatrzymaniu Zbigniew K. przyznał się do winy....