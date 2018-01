Pismo zawierające wskazówki trafiło do kierowników zakładów i katedr: Biochemii Lekarskiej, Farmakologii Klinicznej, Mikrobiologii, Chemii i Immunochemii, Immunologii Klinicznej i Farmakologii wrocławskiej uczelni.

Czytamy w nim: „W związku z pismem Prorektora ds. Dydaktyki, zwracam się do Państwa z prośbą o objęcie specjalnym nadzorem dostępu studentów English Division (w szczególności pochodzenia nigeryjskiego i arabskiego) do odczynników chemicznych stosowanych w Państwa jednostkach. Postępowanie to ma na celu zapobieżenie ewentualnemu wykorzystaniu tych odczynników do sporządzenia materiałów wybuchowych lub toksycznych”.

