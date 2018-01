5 ZDJĘĆ Ogródki na wrocławskim Rynku (Fot. Tomasz Szambelan / Agencja Gazeta)

Urzędnicy chcą, by właściciele restauracji na Starym Mieście usunęli z ogródków szklane i foliowe przegrody, które zasłaniają widok na kamienice. Restauratorom się to nie podoba, mimo że chodzi o dostosowanie się do obowiązujących przepisów.