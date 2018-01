Choć główną rolę Eberharda Mocka gra tu Szymon Piotr Warszawski, to najpierw wypada kilka zdań powiedzieć o bynajmniej nie drugoplanowej bohaterce, która robi tu olśniewające wrażenie. To Hala Stulecia, której kamera niemal nie opuszcza podczas półtoragodzinnego telewizyjnego spektaklu (wyjątkiem są sceny z pałacu baronowej, które powstały w budynku NOT). To tu toczy się śledztwo w sprawie zagadkowej śmierci uczniów gimnazjum realnego, prowadzone przez bohatera, tu trwają policyjne odprawy. Hala jest też i kostnicą, i miejscem zakrapianych spotkań Mocka z przełożonym.?

Jej surowe, monumentalne wnętrze filmowane z wielu perspektyw nadaje umowność całej opowieści.

