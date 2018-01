Manifestację 13 grudnia ubiegłego roku, w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, zorganizowali wrocławscy narodowcy i kibole. W rynku zebrało się kilkadziesiąt osób, uczestnicy mieli transparent z hasłem „Śmierć wrogom Ojczyzny” i plakat ze zdjęciem eurodeputowanego Platformy Michała Boniego. Portret podpalił Roman Zieliński, nieformalny lider kiboli Śląska Wrocław.

Na swojej stronie internetowej tłumaczył później, że zrobił to, bo poseł „na forum międzynarodowym dąży do zniszczenia Polski”. Miało się to odnosić do głosowania w Parlamencie Europejskim, w którym grupa eurodeputowanych Platformy, wśród nich Boni, opowiedziała się za przyjęciem rezolucji na temat sytuacji w Polsce, która otworzyła drogę do nałożenia sankcji. Zieliński napisał także, że spalenie portretu...