To kolejny stacjonarny sklep największej w Polsce internetowej platformy sprzedającej obuwie. Pierwszy powstał pod koniec 2017 roku w galerii Focus Mall w Zielonej Górze. Teraz, 1 lutego, kolejny butik zostanie oficjalnie otwarty w Magnolii we Wrocławiu. Dla klientów będzie on dostępny od 2 lutego.

Z okazji otwarcia?do 4 lutego na klientów będą czekały rabaty do 50 proc.

W internecie sklep oferuje ok. 40 tys. modeli butów i torebek ponad 450 marek. W sklepie znajdą się ekrany multimedialne z aplikacją, która?umożliwi ich zamawianie.?Następnie w ciągu kilku minut, obsługa przyniesie je ze znajdującego się przy sklepie magazynu. Jeżeli wybranych butów nie będzie na stanie, to zostaną one zamówione. Zamówienia złożone do godz. 13 będą realizowane tego samego dnia, późniejsze...