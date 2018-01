– Nie możemy dłużej zwlekać z rozpoczęciem budowy ostatniego południowego odcinka wschodniej obwodnicy Wrocławia z Żernik do Bielan – mówił w minionym tygodniu Jerzy Michalak z zarządu województwa.

Zapowiedział wtedy „zrobienie dużego kroku do przodu” i wykonanie tej trasy „po kawałku”. Najpierw 2,6 kilometra fragmentu między rondem w Żernikach a ul. Grota Roweckiego we Wrocławiu za 37 mln zł. A później kolejne 4 km obwodnicy do Bielan Wrocławskich.

Teraz termin został kolejny raz...