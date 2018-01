Do końca stycznia do sądu apelacyjnego we Wrocławiu ma trafić sprawa Pawła R., 24-latka ze Szprotawy (woj. lubuskie), który w maju 2016 r. podłożył bombę własnej roboty w autobusie linii 145 komunikacji miejskiej we Wrocławiu. Prowadząca sprawę Prokuratura Krajowa i reprezentant oskarżyciela posiłkowego wnieśli apelację od wyroku, który zapadł w listopadzie 2017 r. „Bomber” usłyszał wtedy wyrok 15 lat więzienia za czyn terrorystyczny, jakim było podłożenie bomby w autobusie MPK. Sąd orzekł wtedy wobec niego także pięć lat pozbawienia wolności za próbę wyłudzenia złota w zamian za odstąpienie od zamachu. Łącznie były student chemii na Politechnice Wrocławskiej ma spędzić w więzieniu 20 lat. Poza tym musi zapłacić połowę kosztów postępowania sądowego w wysokości 200 tys. zł.

