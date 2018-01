Po czwartkowym wybuchu butli z gazem i zawaleniu się kamienicy w Mirsku przy ul. Mickiewicza w szpitalach w Lwówku Śląskim, Jeleniej Górze, Nowej Soli, Lubaniu i Wrocławiu znalazło się łącznie dziesięć osób, pięć dorosłych oraz pięcioro dzieci.

– Najbardziej ranni są dwaj mężczyźni, którzy przebywali w mieszkaniu, gdzie doszło do wybuchu. Zabrało ich Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Jeden z nich został przetransportowany do szpitala do Wrocławia, drugi do Nowej Soli. Obaj są mocno poparzeni. Poza tym ranni zostali też członkowie siedmioosobowej rodziny, która – gdy zawalił się strop – spadła z drugiego piętra na pierwsze. To dwoje dorosłych i pięcioro dzieci. Ich życiu nie nie zagraża niebezpieczeństwo. Mają potłuczenia, złamania i zadrapania – mówił w czwartek Andrzej Jasiński, burmistrz Mirska...