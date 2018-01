W tym roku Zieloną Stolicą Europy jest 120-tysięczne holenderskie Nijmegen. Nawet krótka wizyta w tym mieście pokazuje jak daleko nam, Wrocławiowi, do najwyższych europejskich standardów.

Powietrze w Nijmegen jest – jak na polskie standardy – krystalicznie czyste (u nas trzeba pojechać w wysokie góry, by takiego zaznać). Co jasne, nikt nie pali węglem ani drewnem. Urząd miejski uznał, że nawet gazowe ogrzewanie emituje zbyt dużo dwutlenku węgla – dlatego chce podłączyć możliwie dużą liczbę domów do centralnej sieci zasilaną spalarnią śmieci.

Aż 65 proc. ruchu w centrum to rowery. Jest gdzie jeździć: oprócz szerokich rowerostrad wybudowano m.in. osobny most rowerowy przez rzekę. Mimo że Nijmegen to miasto znacznie mniejsze od Wrocławia, linie autobusowe kursują nawet co...