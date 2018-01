W piątek w godz. 7-16 zasilania nie będzie w?Śródmieściu na ul.: Sienkiewicza od numeru 99 do 115 i od 124 do 132, Minkowskiego od 13 do 17 i 18, Roentgena od 5 do 13 i od 10 do 14.

W tym czasie prądu nie będą mieli również mieszkańcy ul. Nagietkowej i Astrowej na Psim Polu...