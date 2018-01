W 2017 roku do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta wpłynęło prawie 17 tysięcy zgłoszeń o różnych nieprawidłowościach. Oznacza to, że każdego dnia mieszkańcy zgłaszali ok. 46 awarii. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło nieprawidłowego oznakowania dróg (nieco ponad 4 tysiące) i ich niewystarczającego stanu technicznego (ponad 3 tysiące). Ponad 1500 zgłoszeń związanych było z niedziałającym oświetleniem ulicznym. Dużą grupę stanowiły też zgłoszenia dotyczące problemów z odwodnieniem i niedziałającą sygnalizacją uliczną.?

Prawie 600 razy mieszkańcy sygnalizowali awarie różnych pokryw od studzienek, np. telekomunikacyjnych, wodociągowych czy gazowych, znajdujących się w jezdniach i chodnikach.

Ponad 500 razy informowali o uszkodzeniu elementów infrastruktury na przystankach MPK. W...