Życie Doroty ustawiło czekanie na pociąg, gdy miała 15 lat. Był upalny dzień, stała na dworcu PKP w Jeleniej Górze, patrząc na wagon, z którego krew kapała na tory. Wewnątrz były rozkładające się zwłoki krów. Kilka było jeszcze żywych. Mnóstwo much.

Podeszła do zawiadowcy stacji: – Co to ma być?!

– Krowy się upiekły, bo stały tak przez dwa dni. Pastuchy jak zwykle się upiły, zapomniały wody dać i drzwi otworzyć. Mięso na kartki, a tu takie marnotrawstwo...

Tego dnia przeszła na wegetarianizm. Gdy dorosła, studiowała bioetykę, założyła wegańską knajpę, zaczęła działać w prozwierzęcych stowarzyszeniach.

Po 35 latach precyzuje: – Najbardziej utkwiło mi w pamięci to, że powiedział „jak zwykle”...