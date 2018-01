Do tragedii doszło 16 maja 2017 roku. Michał spotkał się z Piotrem w jego mieszkaniu. Pili piwo i słuchali muzyki. Ok. godz 22 zadzwonił do nich domofonem pan Ryszard, chcąc zwrócić im uwagę, że są za głośno.

26-letni mężczyźni zeszli na dół, gdzie zaczęli kłócić się z panem Ryszardem. -?Wtedy Piotr R. wyciągnął z kieszeni spodni dwa noże, a następnie jeden skierował ostrzem w stronę klatki w okolicy serca, a drugi również ostrzem, w okolice głowy. W pewnym momencie Piotr R. wbił trzymany w prawej ręce nóż w klatkę piersiową Ryszarda P. Następnie wyjął nóż z rany i wraz z drugim nożem schował do kieszeni spodni. W tym czasie pokrzywdzony przewrócił się i zaczął wzywać pomocy oraz krzyczeć, że ugodzono go nożem - relacjonuje Małgorzata Klaus, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu...