Nowe biletomaty

Bywa, że spieszymy się do tramwaju i chcemy szybko doładować Urbancard. W nowych biletomatach może nam się to nie udać, bo mimo że włożymy kartę do odpowiedniej kieszeni, urządzenie jej nie odczyta. Mennica Polska, operator systemu, zapewnia, że w ciągu dwóch tygodni usunie problem.