4 ZDJĘCIA Lubin. Klatka, w której doszło do tragedii (UJ)

Mieszkańcy blokowiska przy ul. Cedrowej w Lubinie mówią, że to była szczęśliwa rodzina. We wtorek wszystko się zmieniło. Gdy ojciec wszedł do mieszkania z policją, zobaczył na podłodze krew. Jedna z córek była martwa, druga walczyła o życie. Przewieźli ją do szpitala, ale też zmarła.