Złote Czekany (franc: Piolets d’Or) przyznawane są od roku 1992. Pomysłodawcami byli dziennikarze z magazynu górskiego „Montagnes” i stowarzyszenie Groupe de Haute Montagne. Nagrodę otrzymują autorzy najważniejszych w sezonie przejść i wyczynów; od paru lat wręczana jest także nagroda za osiągnięcia życiowe.

Do tej pory ceremonie rozdania nagród odbywały się we francuskim Chamonix, niemal u stóp Mont Blanc. Tegoroczna edycja odbędzie się w Lądku-Zdroju, a nagrody będą wręczone podczas 23. edycji Festiwalu Górskiego im. Andrzeja Zawady. Pomysłodawcą sprowadzenia gali do Polski był Piotr Drożdż, redaktor naczelny magazynu "Góry", który od lat był także oficjalnym fotografem imprezy.

