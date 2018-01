4 ZDJĘCIA Bohaterowie z drogi do Morskiego Oka to uczniowie z Jeleniej Góry ((fot. Fundacja VIVA))

Bohaterowie z drogi do Morskiego Oka. Młodzież, która stworzyła "ludzki zaprzęg", by niepełnosprawny kolega mógł zobaczyć Morskie Oko, to uczniowie z Zespołu Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej Górze.