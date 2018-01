3 ZDJĘCIA TOMASZ PIETRZYK

W Polsce na niedzielną mszę chodzi 36,7 proc. katolików, to najniższy wynik w historii badań. We Wrocławiu jest jeszcze gorzej. Tylko co trzeci mieszkaniec chodzi do kościoła, a co siódmy przyjmuje komunię.

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego (ISKK), współpracujący z Episkopatem Polski, zajmuje się badaniami nad religijnością Polaków oraz działalnością duszpasterską. Opublikował właśnie najnowsze dane dotyczące praktyk religijnych w polskich diecezjach. Najmniej praktykujących w historii Według ISKK w Polsce jest 32,6 mln katolików. Zobowiązanych do praktyk jest 82 proc. z nich, czyli 26,7 mln osób (wyłączono małe dzieci i osoby starsze, które mają problem z poruszaniem się). Okazuje się jednak, że na niedzielne msze chodzi 36,7 proc. wiernych, czyli ok. 9,8 mln osób. To najmniej w historii badań prowadzonych od 1980 roku. Do komunii przystąpiło 16 proc. zobowiązanych wiernych. W stosunku do 2015 roku wskaźnik chodzących na msze (tzw. dominicantes) spadł o 3,1 pkt proc...