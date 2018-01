Słonia wytresować nie jest trudno.?„Bubi lubił zabawy ze swoim opiekunem. Wilhelm Skropke nauczył go różnych cyrkowych sztuczek. Bubi grał na harmonijce, odgadywał cyfry, a nawet rozwiązywał zadania matematyczne. Skropke pytał: – Bubi, ile to jest dwa dodać dwa? A Bubi podnosił głowę do góry i trąbił donośnie cztery razy, jak dobry uczeń w szkole. Publiczność była zachwycona, rzucała Bubiemu smakołyki i drobne monety. Bubi zajadał marchewkę albo jabłko, a drobniaki wsuwał Skropkemu trąbą do kieszeni. – Fajne chłopaki – mówił...