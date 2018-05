W czerwcu linie LOT ogłosiły bezpośrednie połączenie z Wrocławia do Tel Awiwu, a Ministerstwo Turystyki Izraela zdecydowało o dofinansowaniu tych podróży – stąd niska cena biletów. Umowę podpisano na rok, warto więc skorzystać z okazji i odwiedzić Izrael. Co zobaczyć podczas kilkudniowej wycieczki?

Zatańcz w Tel Awiwie

Tel Awiw zachwyca różnorodnością, a port w starej Jaffie jest jednym z najstarszych na świecie. Spacerując wzdłuż wybrzeża, nie sposób się nudzić: między knajpkami rozstawiają się uliczni muzycy, którzy zapraszają do tańca, trawnik zajmują młodzi na kocach i z książkami, a na plaży można zagrać we frisbee lub pobawić się z psami.

Dobre miejsce na spacer to też tzw. Białe Miasto wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. To osiedle niemal 4 tysięcy budynków utrzymanych w stylu Bauhausu. Powstały w latach 30. XX wieku, a wzdłuż głównej ulicy biegnie zielona promenada spacerowa z hamakami, budami z przekąskami i instalacjami artystycznymi. Nowe serce Tel Awiwu pełne jest galerii sztuki, ulicznych grajków, graffiti i malowniczych zaułków.

Tel Awiw bywa też nazywany Nowym Jorkiem Bliskiego Wschodu, a to za sprawą kolorowego życia nocnego.

Imprezy zaczynają się dość późno – przed godziną 23. Wszystkie parkiety są jeszcze puste, dopiero po północy w klubach robi się tłoczno. To jedyne miasto w Izraelu, w którym gorączka piątkowej nocy trwa nieprzerwanie. W Jeruzalem czy Hajfie z uwagi na szabat restauracje i bary zamykane są o zmierzchu i otwierane ponownie kwadrans po wschodzie słońca.

Warto odwiedzić Zizi Club przy 7 Carlebach St., w którym na noc electro zbiera się miejska bohema, podziemny klub Mechatronix przy 28 Ben Yehuda oraz niekoszerne Deli przy 47 Allenby St. – klub dla wtajemniczonych ukryty za niepozorną ladą ulicznej budki z kanapkami. Miłośnicy nietypowych lokalizacji docenią też klub Zamir przy 34 Allenby St., który mieści się w budynku dawnego kina.

Mieszkańcy Tel Awiwu uwielbiają też imprezy i przyjęcia na dachach, z których rozciąga się piękny widok na nocną panoramę miasta. Jeden z najlepszych punktów widokowych znajduje się na ostatnim piętrze hotelu Marina przy 167 Hayarkon St. Większość bywalców przychodzi tu dla świetnie zaopatrzonego baru przy basenie, słynącego z fantastycznych drinków.

Czytaj też: Nowy przewoźnik we Wrocławiu. Samoloty do Paryża będą latać codziennie

Szakszuka z shuka

„Wprawdzie państwo zostało stworzone przez emigrantów z naszej części świata, lecz w pojedynku na pomysły kulinarne Żydzi z Polski, Ukrainy lub Rosji przegrali przez nokaut z Żydami z Maroka, Iraku lub Jemenu oraz z kuchnią arabską. I, generalnie, dobrze się stało, gdyż dzięki temu starciu kuchnia izraelska należy bezapelacyjnie do najlepszych na świecie. Nie ma sensu rozstrzygać, czy falafel albo hummus jest bardziej arabski czy izraelski. To samo zresztą dotyczy szakszuki, czyli jaj sadzonych razem z pomidorami, albo babaganusz, pasty z sezamu i bakłażana. Wszystko to jest po prostu pyszne” – zapewnia w swoim reportażu Paweł Smoleński, dziennikarz „Gazety Wyborczej” i autor książek o Izraelu.