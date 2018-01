Od 2015 roku doula jest takim samym zawodem jak piekarz czy elektryk. Została wpisana do Rejestru Zawodów i Specjalności prowadzonego przez Ministerstwo Pracy. Z definicji: „Doula (dosłownie służąca albo niewolnica) to wykształcona i?doświadczona, również w swoim macierzyństwie, kobieta zapewniająca ciągłe niemedyczne emocjonalne, informacyjne i fizyczne wsparcie matce i rodzinie na czas ciąży, porodu i po porodzie". – Kiedyś w rodzinie wielopokoleniowej tę rolę pełniły matki i babki wobec córek i wnuczkem – mówi Joanna Kozakiewicz.

Zimne porody

W 2009 roku Fundacja Rodzić po Ludzku zaprosiła do Polski doule z Holandii, by podzieliły się swoją wiedzą. – Przy ogłoszeniu o szkoleniu była informacja, że jednym z punktów będzie wykorzystanie chust do łagodzenia bólu porodowego...