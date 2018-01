Do pomyłki doszło w poniedziałek na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrocławskiej w Legnicy. Pogrzeb Bronisława C. miał się odbyć o godz. 14. Ciało mężczyzny w kaplicy wystawiono 45 minut wcześniej. – Wtedy rodzina zorientowała się, że to nie ich bliski leży w trumnie. Interweniowano u firmy...