Prześwietlił ich prof. Andrzej Kozieł, historyk sztuki z Uniwersytetu Wrocławskiego, wybitny specjalista od epoki baroku. Książka „Malarstwo barokowe na Śląsku” starannie wydana przez Via Nova – prawie 900 stron, kilkaset barwnych zdjęć – ma swoją wagę (trzeba trzymać oburącz) i wygląda na dzieło adresowane do specjalistów, konserwatorów, historyków sztuki. Ale jest oprócz tego fascynującą opowieścią o malarzach, którym zawdzięczamy cuda cysterskiego Krzeszowa, kościoła Uniwersyteckiego czy Książa.

Niejeden trafiłby dziś na portal plotkarski – bo po pijaku wywoływał skandale, niejeden byłby bohaterem czołówek w „Gazecie Wyborczej” – bo sięgnął po władzę w mieście, niejeden zostałby prześwietlony przez skarbówkę – bo zbił majątek. Malarz to miał klawe życie. Albo przynajmniej miał szansę na sukces.

Bogaci rodzice pilnie poszukiwani...

Ale najpierw musiał zdobyć potrzebne wykształcenie, bo sam talent nie wystarczał. To kosztowało, trzeba było nawet siedem lat uczyć się w warsztatach cechowych i jeszcze odbyć obowiązkową kilkuletnią wędrówkę czeladniczą, najlepiej do Włoch albo chociaż do Wiednia. Nic więc dziwnego, że malarze z nizin nie pochodzili. Tylko głogowski mistrz Johann Georg Reinitius był synem chłopa i początkowo nawet pracował na roli, reszta miała przyzwoity start.

Wrocławski malarz Philipp Bartsch urodził się w rodzinie szewca, jeleniogórski malarz Georg Menzel należał do znanego, kupieckiego rodu, pracujący w Brzegu Karl Friedrich Eylich był synem tamtejszego sędziego, a miniaturzysta Johann Peter von Jauer miał nawet szlacheckie pochodzenie. Jego dzieci podawali do chrztu śląscy arystokraci i ujmy im to nie uczyniło. Cała rzesza malarzy dziedziczyła też profesję po swoich ojcach – jak Michael Willmann, Felix Anton Scheffler czy Philipp Christian Bentum, wszyscy z europejskiej ekstraklasy.

Gdy syn oznajmiał: „Ojcze, chcę zostać malarzem”, rodzic nie łapał się za serce i nie wyklinał.

Prof. Kozieł pisze, że wiemy tylko o jednym artyście, znakomitym pejzażyście, Johannie Christianie Bendelerze, który uciekł z domu, żeby zostać malarzem. Notabene córki też próbowały sięgać po pędzel i niektórym ta feministyczna sztuka nawet się udała. Tajemnicza Dorothea Gloger, która na przełomie lat 80. i 90. XVII w. mieszkała w Krzeszowie, najprawdopodobniej sprzedawała swoje obrazy pielgrzymom, stąd na dwóch zachowanych płótnach (wizerunki św. Małgorzaty i św. Katarzyny, plebania parafii Wniebowzięcia NMP w Lubawce) widnieje imponująca autoreklama, wielka sygnatura z imieniem i nazwiskiem.

Przyjemnie byłoby napisać, że Dorothea dorównywała Rubensowi, ale obrazy są przeciętne. Za to z pewnością nieprzeciętna była jej przedsiębiorczość. W mieście gdzie interesu pilnowały cechy malarskie, nie miała szans na samodzielną pracę, a w Krzeszowie wywalczyła sobie wolność.