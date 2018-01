Ruszył nabór do 4. edycji MIT Enterprise Forum Poland. To akcelerator, a więc rodzaj współpracy i wymiany wiedzy pomiędzy doświadczonymi przedsiębiorstwami, a początkującymi start-upami. Działa on zgodnie z metodyką profesora Massachusetts Institute of Technology, Billa Auleta.

– Przed start-upami na wczesnym...