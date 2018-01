1 ZDJĘCIE Żłobek. Zdjęcie ilustracyjne (JAKUB ORZECHOWSKI)

Od maja tego roku wchodzą nowe zasady rekrutacji do wrocławskich żłobków. Oprócz możliwości złożenia wniosku przez internet, swoje dziecko będzie można zgłosić do aż trzech, nie jak do tej pory, tylko jednej placówki. Niestety, zmieni się też system przyznawanej punktacji.