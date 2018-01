– Grafik na oddziale psychiatrii dziecięcej mamy ułożony do 21 stycznia. Co będzie dalej, na razie trudno powiedzieć. Jeżeli sytuacja się nie zmieni, to będziemy musieli zawiesić pracę oddziału na trzy miesiące – informuje Urszula Małecka, rzeczniczka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Gromkowskiego przy ul. Koszarowej. Powodem problemów placówki jest protest w służbie zdrowia...