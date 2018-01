Obywatele z grupy „Wrocławianie przeciw myśliwym” zebrali się w sobotę o 6 rano, by wyruszyć do podwrocławskiej miejscowości Borek Strzeliński (ok. 30 km na południe od stolicy regionu), na blokadę polowania.

Sprzątanie z karabinami

Myśliwi z wrocławskiego koła „Łowiec” z Kozanowa zebrali się przy wejściu na stadion w Borku. Potem samochodami pojechali w stronę miejscowości Boreczek, w okolice linii kolejowej Wrocław-Międzylesie, gdzie mieli polować na dziki, bażanty i lisy. Za nimi w...