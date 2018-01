W sumie przez 25?lat do stolicy Dolnego Śląska trafił sprzęt z serduszkiem wart blisko 27?mln?zł.

Żeby nie zapomnieć o starości

– Wysłaliśmy do Orkiestry prośbę o cztery nowe łóżka dla naszych pacjentów. Szukamy wsparcia gdzie się da, ale rzadko nam ktokolwiek odpowiada – mówi Iwona Skrzypczak, dyrektorka Ośrodka św. Jerzego przy ul. Rydygiera we Wrocławiu, który ma pod opieką pacjentów geriatrycznych. Trochę się bała, że WOŚP nie będzie chciała im pomóc, bo są placówką katolicką. – A tu dzwoni Lidia Owsiak i mówi, że dostaniemy 40 łóżek! Do tego wózki inwalidzkie, inhalatory i ssak do wydzieliny zalegającej w drogach oddechowych.

Nowy sprzęt, wart blisko 230?tys.?zł, przywieziono do Ośrodka św. Jerzego we wrześniu ubiegłego roku...