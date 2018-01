Wojciech Szymański: Prezydentura Wrocławia to koniec pana kariery politycznej?

Rafał Dutkiewicz: Nie wiem, co będę robił w 2019 roku, pewne jest tylko to, że nie będę uczestniczył w polityce lokalnej. Nie jestem też zainteresowany startem w wyborach do Parlamentu Europejskiego czy Sejmu.

Żadnych innych planów pan nie ma?

– Nad przyszłością będę się wspólnie z żoną zastanawiał wiosną.

Politycznych propozycji pan nie dostaje?

– Te, które mi do tej pory złożono, odrzuciłem. Ale polityka jest w dużej mierze nieprzewidywalna. Zdarza się, że przynosi zupełnie niespodziewane pomysły. Swojej aktywności politycznej całkowicie nie wykluczam, choć dziś rzeczywiście...