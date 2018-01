3 ZDJĘCIA Podinsp. Zbigniew Raczak, Komendant Miejski Policji we Wrocławiu (policja.gov.pl)

Komendant Miejski Policji we Wrocławiu Zbigniew Raczak trafił dziś w nocy do szpitala przy u. Borowskiej. Wcześniej prawdopodobnie pod wpływem alkoholu, bez butów i z rozbitą głową na ul. Hubskiej, w okolicy Lidla znaleźli go funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei. Szef MSWiA Mariusz Błaszczak zapowiedział już odwołanie go ze stanowiska.