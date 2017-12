Maciej Łagiewski, dyrektor Muzeum Miejskiego (podlega mu Muzeum Teatru): – To będzie prezentacja gotowej wystawy. Trwają rozmowy co do jej kształtu, w 2016 roku chcieliśmy zorganizować podobną, wtedy to nie wypaliło. Teraz producentem opowieści opartej o zbiory prywatne i zasoby kilku fundacji będzie Studio Digital Open Group. Zamierzamy...