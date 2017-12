13 wybitnych himalaistów wyruszy w piątek z lotniska Okęcie na Narodową Zimową Wyprawę na K2. – O godz. 14.50 mamy wylot z Warszawy. Lądujemy w Islamabadzie, a stamtąd udajemy się do Skardu i kolejno jeepami do osady Askole, z której będziemy szli około 110 km do bazy przez lodowiec Baltoro – zdradził portalowi Swidnica24 mieszkaniec tego...