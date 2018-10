Każdego roku w Unii Europejskiej marnuje się 88 mln ton żywności (173 kg w przeliczeniu na jednego mieszkańca) o wartości około 143 mld euro.

Najwięcej marnują gospodarstwa domowe (53 proc.). Poza żywnością marnowane są także zasoby naturalne i nakłady pracy, które były potrzebne do jej wytworzenia.

Jak nie marnować jedzenia, zastanawiają się w międzynarodowym gronie dr inż. Jan den Boer i dr inż. Przemysław Kobel z Uniwersytetu Przyrodniczego, którzy biorą udział programie STREFOWA (Strategies to Reduce and Manage Food Waste in Central Europe).

Rozmowa z dr. Janem den Boerem i dr. inż. Przemysławem Koblem

Joanna Dzikowska: Co panowie mają w koszach na śmieci?

Dr inż. Jan den Boer: – Piętkę od chleba, wyschniętą.

Dr inż. Przemysław Kobel: – A ja dziś wyrzuciłem pół bułki. Trochę zjadłem, ale reszta była już tak twarda, że nie dałem rady.

Niewiele, biorąc pod uwagę, że statystyczny Polak wyrzuca rocznie aż 52 kg jedzenia.

P.K.: – Nie zawsze tak było. Urodziłem się w latach 80., z dzieciństwa zapamiętałem puste półki w sklepach. Jedzenia się nie marnowało, bo go po prostu nie było. Jak chleb wysechł, zanosiłem go królikom czy kurom albo do sąsiada – świnkom.