Marta Rosa: W jakim języku rozmawiają głusi w Polsce?

Arkadiusz Bazak*: Jestem niedosłyszący, ale w szkole podstawowej nauczyciel nie pozwalał mi pokazywać słów za pomocą dłoni, więc na początku uczyłem się polskiego mówionego. Potem poznałem system migowy, w którym każdemu słowu w języku polskim odpowiada jeden znak migowy. Gramatycznie to polszczyzna. A w wieku 15 lat trafiłem do ośrodku dla niesłyszących i słabosłyszących we Wrocławiu, gdzie nauczyłem się Polskiego Języka Migowego. Oprócz dłoni używa się w nim także mimiki. Dopiero wtedy poczułem, że mówię w swoim języku. W ten sposób najłatwiej mi wyrazić to, co myślę. Dobrze dogaduję się też z niesłyszącymi z zagranicy, bo znam International Sign Language, który unifikuje wszystkie języki migowe...