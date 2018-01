Magda Piekarska: Bardziej grzesznica czy święta?

Magdalena Kumorek: Zależy, czy chodzi o aktorkę, czy o Lady Makbet.

To zacznijmy może od aktorki.

– Żadna ze skrajności. Odpowiem, cytując Terencjusza: nic, co ludzkie, nie jest mi obce. Im jestem starsza, tym bardziej te słowa do mnie przemawiają. A aktorstwo jest odkopywaniem tego, co mam w sobie głęboko ukryte.

I czego dokopała się pani, grając świętą Kumernis?

– To taka święta-nieświęta, której Kościół nie uznaje. Ale przede wszystkim człowiek gąbka, osoba, która każde doświadczenie chłonie, przerabia i zapisuje na twardym dysku. Jej esencją jest potrzeba miłowania – to jej wdech i wydech, bez którego nie funkcjonuje...