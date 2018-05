Studia ukończył na Uniwersytecie Przyrodniczym. Po konsultacji z mamą wybrał architekturę krajobrazu. Bo lubił rysować. Poza tym z wypiekami na twarzy oglądał brytyjski program „Miejski ogrodnik”.

– Mama zawsze mówiła, że jestem specjalnym dzieckiem. Miałem papiery na dysgrafię, dysleksję, dysortografię. Czyli ogólnie głupi – mówi ze śmiechem.

Studentem najlepszym nie był, inżynierem został półtora roku później niż reszta jego roku. Zimowa sesja wypada akurat w najlepszym sezonie dla narciarzy. A to było dla niego ważniejsze.

Po zdobyciu dyplomu nie planował pracy w biurze projektowym, sam też nie miał doświadczenia, by takie biuro założyć. Robił grafiki dla firm odzieżowych, później założył własną markę „Elementary”. Przez dwa lata prowadził również firmę z meleksami we Wrocławiu. – Miałem trzy i jeździliśmy z kumplem. Ale stwierdziłem, że to jednak nie mój klimat. Zrobiło się z tego trochę marokańskie targowisko. Chociaż dało mi to pewną otwartość i śmiałość – przyznaje.

Zawsze lubił gotować, a przede wszystkim kombinować ze smakami. Potrafił delikatnie podsmażać suchą krakowską, żeby tylko trochę zmienić smak. Miłość do natury nauczyła go z kolei szacunku do produktów. – Kuchnia to dla mnie płótno, które wystarczy tylko zamazać w swoim stylu. Trzeba zacząć od podstaw, bo jak się ich nie ma, to nie sposób ruszyć dalej. Tak samo jest w snowboardzie. Trudniejsze triki nie są możliwe bez poznania podstaw – mówi.

Przygoda z „MasterChefem”

Od kiedy pamięta, unikał tradycyjnych potraw, ale nie dlatego, że mu nie smakowały. – Lubiłem gotować z babcią, lepiłem z nią pierogi. Ale najczęściej było tak, że ona robiła ciasto, a ja wymyślałem własne farsze – wspomina.

Kulinarny program konkursowy TVN oglądał ledwie kilka razy, najczęściej u siostry. Bo sam nie ma telewizora. Myślał o nowych wyzwaniach. Do startu w castingu przekonała go dziewczyna, Ola. – Dobrze się uzupełniamy. Ja bujam w obłokach, ona twardo stąpa po ziemi. Nawet formularz mi z internetu ściągnęła – przyznaje.

Była środa wieczór. Mateusz wypełnił ankietę, przygotował kilka zdjęć swoich potraw i wysłał zgłoszenie. Następnego dnia zadzwonił telefon: „Proszę przyjść w piątek”.

Podczas precastingu trzeba było tylko podgrzać potrawę przygotowaną wcześniej w domu. Potem odpowiedzieć na serię pytań trzech szefów kuchni z komisji.

– Co tu robisz? Snowboard – taka fajna sprawa, po co ci gotowanie? – zapytali.

– Panowie, przygoda! – odparł.

Lepszych pomysłów w tym momencie nie miał. Ale od razu zwrócił na siebie uwagę.

– W komisji zajarali się, że ktoś mięsa nie przyniósł. Wszyscy steki, polędwice w lodówkach przenośnych. A ja w małym plecaczku parę słoiczków – opowiada. – Nie miałem nawet ringa. Na wszystko jest jednak sposób. Rozejrzałem się po sali, zobaczyłem dystrybutor z wodą mineralną. Wziąłem kubek plastikowy i wszystko uformowałem.

Pad thai ze spiralizowaną dynią umożliwił mu przejście do eliminacji telewizyjnych. Już z udziałem Magdy Gessler, Anny Starmach i Michela Morana. Tam też Mateusz szybko zwrócił na siebie uwagę.