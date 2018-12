Naczelnik Czubak przyznaje, że podległa mu górska służba, mająca tylko 17 ratowników etatowych (pozostałe 68 osób to ochotnicy) jest blisko granicy swoich możliwości.

– Karkonosze są łatwo dostępne, wystarczy wjechać na szczyt kolejką linową z Karpacza lub Szklarskiej Poręby. To jednocześnie zaleta, ale też wada, bo na szlak trafiają często turyści nieprzygotowani do wędrówki – zwraca uwagę. – W Sudetach Zachodnich pogoda zmienia się bardzo dynamicznie, łatwo więc trafić w ulewę lub śnieżycę. Wichura, której w mieście nie odczujemy tak mocno, na szczycie może uniemożliwić marsz. Tak było np. podczas ostatniego orkanu, gdy turyści zgłaszali, że do schroniska idą na czworakach. A wtedy wcale nie powinno być ich na szlaku.

Ładne zdjęcie, skręcona kostka

Karkonoski GOPR działa w dwóch stacjach terenowych – w Szklarskiej Porębie i Karpaczu – oraz w stacji centralnej w Jeleniej Górze. W każdym z tych miejsc codziennie dyżuruje dwóch ratowników zawodowych: w zimie od godz. 8 do 18, latem do 20. W wakacje grupę wspiera dodatkowy zespół wyjazdowy; to właśnie wtedy jest najwięcej zgłoszeń. Czego dotyczą?